台語俗諺「龜跤趖出來」，形容一個人露出馬腳，或一件事曝露真相。這句話，用在這幾天中選會、民進黨立委對於號稱「公民團體活動」的罷韓案上下其手、推波助瀾，動作一波接一波，格外貼切；官員、民代一隻隻綠色的毛手毛腳，毫不掩飾亂入罷免案，更讓民進黨一條鞭推動罷韓原形畢露。

罷韓名為公民團體發起，核心人士尹立卻是眾人皆知的陳菊人馬，動機及企圖不言自明。荒謬的是，中選會明知選罷法規定「公職人員任職未滿一年不得罷免」，卻容許罷韓團體在韓任滿一年的隔天，就送出2萬9900份提案連署書，明顯掩護偷跑行為。尤其其中除了1348 份不符規定，另有7143份是去年12月25日韓任職滿一年之前就簽署，但中選會為避免提案未達法定門檻（2萬2814人），卻逕予認可，行政完全不中立。

除了一開始刻意曲解法令、掩護罷韓，中選會最近更變本加厲，主委李進勇、副主委陳朝建挾中央權力恣意露凌高雄市政府。先有李進勇南下高雄面對綠委及罷韓團體時氣魄十足的「剁頭說」，後有陳朝建恫嚇區長、校長拒借場地設投開票所會「將按情節輕重分別懲處」，儘管晚間中選會發新聞稿否認，隔天李進勇又有「坑洞說」，貌似慈顏提醒，實則拐彎警告。

中選會正副主委接力恫嚇基層公務員，當初李進勇退出民進黨接任主委，承諾對新職「會採取比法律更高的標準」，顯然只是空話。

昨天高雄綠委再聯合開記者會，呼籲市民投票；民進黨還要成立「罷免案關注小組」，綠委更自評「關注」兩字用的極有技巧，可展現「旁觀」的立場。民進黨莫非當人民是瞎子、傻子，看不出綠葫蘆賣啥膏藥？

所謂「廟小妖風大，池小王八多」，民進黨視高雄為禁臠，不尊重民主選舉，不守行政倫理分際，更不管破壞憲政體制，只為拉下韓國瑜，硬是掀起這股政壇妖風，一旦綠營因此得道，台灣民主還有生天？

(中時 )