好萊塢國際巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)和前妻凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)有一個寶貝女兒舒莉(Suri)，從出生以來就備受矚目，承襲爸媽的優良基因，今年14歲已長得亭亭玉立；先前就有許多經紀公司對她發出邀約，但荷姆斯都一一拒絕，近日卻驚傳她態度大變，想當星媽所以準備讓舒莉出道。

綜合外媒報導，美國有專門挖明星八卦的媒體透露，舒莉在8、9歲時，就有如雪花般的工作邀約，但荷姆斯不想舒莉因演藝工作耽誤課業，把機會通通推掉；直到近期卻傳出隨著舒莉長大，外型和荷姆斯年輕時更為神似，荷姆斯態度也從拒絕到支持，被猜測疑似想當星媽。

而媒體認為荷姆斯也是從少女時出道，可以憑自身經驗幫助女兒，讓舒莉在演藝圈闖出一片天；不過，消息曝光後，荷姆斯很快地對此回應，「這報導實相當可笑」，駁斥遭疑想當星媽一事，更強調舒莉的未來由她自己決定，女兒沒有意願她也不可能四處接洽。

(中時電子報)