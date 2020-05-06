會展業陽光尚未見。由於全球疫情仍嚴峻，外貿協會原本規畫上半年延到下半年的展覽、海外形象館，目前都確定拖到第四季才辦理。且如果各國疫情未解除，不排除整年都取消不辦理。這部分持續觀察，大概7月下旬前會做決定。
外貿協會祕書長葉明水說，9月中的德國自行車展確定延期至11月，美國展覽活動也看不到曙光，就可以接收到國際活動往後遞延的明顯訊息。雖然台灣疫情好也沒用，一來現在很少買主敢冒風險飛，二來我們目前也不敢讓中南美、歐洲旅客進來。
貿協本在5到8月舉辦的東南亞各國形象展，都已延到10、11月，台北國際食品展也拖到12月辦理。對外的還有東京食品展、新加坡食品展、杜拜博覽會、乃至柏林馬拉松精品館，都因對方已取消，今年不能出去參加。
如果各國疫情管制沒有太大放鬆，葉明水悲觀說，不排除連第四季實體展都取消，損失還沒辦法估計。這個還要觀察，會在7月下旬前做決定。
(中時 )
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