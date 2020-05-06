美式賣場好市多（Costco）靠著量多實惠的價格，儘管有會員制，還是吸引大批消費者上門。但其實更早以前，台灣就有大賣場進駐，可說是現今大賣場的始祖，它就是荷蘭商「萬客隆（荷蘭語：Makro）」。網友指出，當年一張萬客隆會員卡在手，走路都有風，囂張程度不在話下！

原PO在PTT八卦版詢問「去過萬客隆的都幾歲了？」表示萬客隆可算是台灣大賣場的始祖，令他印象深刻的，莫過於賣場的一項「霸氣規定」，那就是「12歲以下小孩不得入場」，而且原PO指出，「當年有萬客隆卡走路都有風，比咖死扣（好市多）還囂張」。

貼文一出，許多網友紛紛蓋起回憶樓，尤其對兒童入場限制感到印象深刻，網友指出，因為「場內隨時有推高機在作業放貨物，太小的進去會危險」，不過並不市限制年紀，而是「身高120以下不得進入」。甚至有網友說，「以前為了超過入口的身高計，都踮腳尖跟爸媽進去」、「為了湊到120公分，爸媽還在鞋子上塞東西。」

除此之外，很多鄉民還有「被丟在遊戲室」裡的集體記憶。網友表示「爸媽丟在遊戲室，一丟就1-2小時，很誇張」、「我永遠都在外面玩....老爸老媽逛完才出來接我」。

原PO在PTT八卦版詢問「去過萬客隆的都幾歲了？」表示萬客隆可算是台灣大賣場的始祖。（摘自PTT）

另外，萬客隆當年有多潮？一位網友回文表示，「剛開始開幕的時候只有發給企業通行證，一間公司好像只有幾張而已，所以一開始有辦法進去的，簡直就是潮！」甚至在巔峰時期，全家人等汽車停車位要等一個小時，「星期日烏日交流道省道大肚橋上面全部都是排隊的車子，不誇張都已經塞到大肚橋上。」

其他網友表示「我以前還在萬客隆參加李玟CoCo的簽名會」、「平行輸入就是萬客隆開創的」。

據維基百科介紹，萬客隆於1989年進入台灣的荷蘭品牌量販店，以自助式批發倉儲（Cash & Carry）的模式運作，為台灣最早成立的量販店，在經營14年之後，於2003年3月停止營業。

(中時電子報)