行政院副院長陳其邁等12人將鑽石公主號防疫過程寫成論文，投稿國際知名的「醫學網路研究期刊」，今天正式刊出，向世界分享以大數據分析應用在防疫的台灣模式 。

「醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）」是「醫療資訊」領域排名第一的國際知名期刊，陳其邁等人的論文名為「如何遏止與鑽石公主號乘客接觸的62萬7,386名台灣人感染2019冠狀病毒：大數據分析」。

鑽石公主號郵輪2月5日爆發新冠肺炎群聚感染，2,000多名乘客曾入境台灣，引發關注。政府利用大數據，在一天內完成郵輪乘客的電子足跡地圖，並對曾有接觸郵輪乘客的62萬名民眾，發送細胞簡訊，後續進行一個多月的追蹤，若有出現呼吸道症狀或是肺炎，則進行採檢，很幸運採檢的67人都是陰性。

陳其邁與疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院的專家，一同以大數據進行追蹤研究，將這段時間的防疫措施整理成論文，投稿國際期刊並獲刊登，希望讓更多人了解台灣的科技防疫，遏制疫情。

陳其邁因為主責鑽石公主號防疫措施的跨部會協調，陳其邁起草論文架構後，由疾管署、資安處、台大公衛學院等多位專家合力完成論文。

這篇論文有兩大重點，一是利用手機與基地台之間的連線訊號，找出和鑽石公主號乘客接觸過的民眾；二是對這些曾接觸過鑽石公主號乘客的62萬名民眾，利用健保資料庫進行後續的健康追蹤。

醫學網路研究期刊主編艾森巴赫（Gunther Eysenbach）今天也在推特發文推薦這篇文章，是「令人驚豔的論文」（amazing paper）。

論文作者群共12人，包括陳其邁、行政院資安處長簡宏偉、行政院資安處諮議錢世傑，台大公共衛生學院博士任小萱、台大公共衛生學院博士許辰陽、衛福部健保署長李伯璋、衛福部健保署組長李純馥、衛福部疾管署防疫醫師楊怡婷、衛福部疾管署防疫醫師陳孟妤、台北醫學大學口腔醫學院教授陳立昇、台大公共衛生學院教授陳秀熙、台大公共衛生學院院長詹長權。

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