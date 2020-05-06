大倉久和大飯店為回饋老饕，今年4月首次推出桃花林港點吃到飽專案，廣受消費者好評，因此將「港式飲茶輕鬆點」活動再加碼延長至5月31日，每位只要899元+10%起，且不分平假日、午晚餐適用，活動期間還可再享9折優惠，現場打卡加碼贈「招牌片皮烤鴨」，讓民眾輕鬆體驗米其林推薦精緻港點。

桃花林中華料理延續4月「港式飲茶輕鬆點」活動，包含原有的點心類品項，搭配燒臘、湯羹類、蔬菜、飯麵粥粉、甜點類，共7大類有35道美饌，每一道皆是現點現做，均可無限續點。點心類首推「松露真菌餃」，使用整顆松露切碎拌入內餡，松露與蕈菇獨有香氣撲鼻，深受消費者喜愛；「港式香煎蘿蔔糕」、「蘿蔔絲酥餅」皆是選用台灣本地產白蘿蔔製作，再搭配自煉香豬油與手工擀製酥皮，每口都吃的到蘿蔔真材實料。

凡消費「港式飲茶輕鬆點」專案並現場打卡，只要是7至10位成人用餐，直接贈「招牌片皮烤鴨」1隻。（大倉久和大飯店提供）

於桃花林中華料理用餐除了立即享9折優惠，再送桃花林中華料理經典「片皮烤鴨」，只要在該飯店官方臉書粉絲團按讚、打卡並標註「桃花林中華料理」，向服務人員出示畫面，會依照人數加碼送好禮，如3位以下成人用餐，贈每人1瓶「金牌台灣啤酒330ml」或「經典主廚料理3選1」；4到6位成人用餐，贈「招牌片皮烤鴨」半隻，原價要980元+10%起；7至10位成人用餐，直接贈送「招牌片皮烤鴨」1隻，由師傅現場桌邊片皮、立即享用。

警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒

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