通常「正宮」元配見了與丈夫不倫外遇的「小三」，應該是怒火中燒，但是也有例外。北部地區一名人夫在外養「小三」，還吞了壯陽藥滾床激戰數回，不料，過度亢奮「馬上風」暴斃，枕邊「小三」驚嚇難過通哭失聲，反倒是趕來處理後事的正宮，安慰「小三」別難過，人死不能復生。

據了解，這名宅心仁厚的正宮老婆，早已知道老公在外有女人，只是沒有戳破，維持婚姻的和諧，甚至有時見到老公心情不好時，還會開玩笑說，「是不是和小老婆吵架了？」。

警方調查釐清這起「馬上風」的 死因， 據指出，人夫長期投資「小三」開了一間美容院，並在店裡共築「愛的小屋」，三不五時就會來和「小三」嘿咻恩愛一番。

可能覺得這樣失去新鮮感，於是約了「小三」到摩鐵刺激一下，還事先吞了壯陽小藥丸，就這樣翻雲覆雨，床單上盡情翻滾、嘶吼，激戰超過3小時以上，才雙雙「精疲力盡」相擁而睡。

隔天「小三」發現「外公」暴斃在床，嚇得嚎啕大哭，通知摩鐵服務員協助報警，警方調查死因，找了死者的正宮老婆到派出所，原本以為「元配」與「小三」見面分外眼紅的「仇敵」氣氛，竟然是正宮抱起痛哭的「小三」，安慰她不要哭，人死不能再復活了！

後來法醫相驗，認為是死者有心臟宿疾，為劇烈「運動」後猝死，沒有他殺之嫌，遺體交由正宮與「小三」共同處理善後。

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(中時電子報)