美國商務部去年將華為列入實體清單後，美企與華為的業務往來受到限制，其中影響最大的莫過於Google所提供的GMS服務不能搭載在華為新一代的手機，這導致華為去年下半年的海外銷售成績遭到嚴重打擊，目的就是要打擊華為在5G技術的優勢。不過，根據外媒最新報導指出，美國商務部將擬一份草案，允許美企與華為共同制定5G通訊標準。

據路透報導，引述消息人士指出，美國商務部將擬一份草案，讓美國企業與華為能恢復部分業務往來，甚至是共同制定5G標準。華為在早年就開始進行5G通訊技術研發，甚至在各國開始5G建設後，成為技術領導者。

不過，這讓美國相當忌憚，擔憂以華為為代表的大陸科技產業將追上美國技術，不僅對華為祭出貿易黑名單措施，甚至遊說各盟國禁用華為參與5G建設，甚至傳出新冠肺炎疫情爆發後，歐美各國將對大陸產生反感，進而禁止華為，但德國甚至是英國仍表示，不會排除華為參與建設，主要是擔憂不使用華為5G較為便宜且優良的技術，將導致該國在5G時代落後一步。

路透報導提到，美國若自動放棄與華為合作5G的機會，將導致美國陷入競爭劣勢，因為美國的技術人員缺席5G標準會議，在這類會議當中，與會專家將制定通訊發展標準，讓各家廠商的設備能互相支援，以便5G技術更順利發展。

知情人士透露，美國商務部這份草案已經在最後階段，想藉此化解華為在實體清單上的問題，但是否會被另外一個行政部門否決，仍是未知數。

(中時電子報)