曾哲貞今日罕見對網友謾罵反擊。(取自曾哲貞微博)

昔日「台灣第一小生」林瑞陽，與現任妻子張庭在大陸經商多年，事業成功，身價號稱有1500億台幣。未料近日一位網友的粗魯謾罵，不僅讓林瑞陽、張庭與前妻曾哲貞22年前風波再浮出，也讓曾哲貞罕見反擊，希望網友搞清楚來龍去脈再來私密她！

曾哲貞當年憑著瓊瑤劇《婉君》中的蘭萱一角，成為不少粉絲心目中的學生情人。她今日突然在社群網站PO出網友私訊截圖，罕見反擊，「這位朋友，妳是那裡看道我不斷攻擊他們？請妳去搞清楚再來私密我」奉勸對方做個守口德的人。

截圖中只見該網友罵曾哲貞罵的超難聽，「自己沒本事管住自己老公還罵人張庭勾引 人家張庭有那個臉蛋有那個身材」、「說的好像是所有人對不起你一樣，你有這自殺發瘋的時間不如多去旅遊吧你」、「你想死也沒人攔著，你是活得有多累多慘啊 這麼仇視張庭林瑞陽」，難怪曾哲貞會受不了回擊。

林瑞陽1998年被拍到在北京與張庭牽手情，轟動演藝圈一時，林瑞陽經紀人夏玉順更痛罵張庭「蜘蛛精勾引我家唐三藏」，令張庭在記者會上哭到暈厥。多年後林瑞陽難忍愛妻張庭冤背小三惡名，受訪時主動出示當年與曾哲貞離婚證明，驚爆兩人早在1995年離婚，若未來還有誰說張庭是小三，絕對提告。

(中時電子報)