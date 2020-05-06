中國資通訊設備大廠華為傳有望和美國公司合作制定5G網路標準。外媒援引知情人士說法稱，美國商務部即將簽署一項新規則，允許美商和華為合作，為5G網路制定標準。

路透6日報導，美國商務部於2019年5月把華為列入出口管制「實體清單」後，一些美國科技公司由於不確定員工可以和華為共享哪些技術和資訊，為此美商工程師停止與華為合作開發5G網路標準。

報導援引行業主管和政府官員說法稱，此舉使得美國處於不利地位。由於美國工程師在標準制定會議中缺席，使得華為取得更大的聲量。在制定標準的會議中，與會成員制定協議及技術規範，讓不同公司的設備得以平穩地互通、運作。

自2019年5月以來，歷時近一年，兩位知情人士指出，美國商務部已草擬一項新規則來解決上述問題，雖然新規內容仍有可能改變，但實質上將允許美國公司參與華為也是會員之一的標準機構。

知情人士指出，該草案正在美國商務部進行最終審查，如果獲得批准，將提交至其他機構批准。目前未知整個過程需要多長時間，也未知另一機構是否會反對。

(工商 )