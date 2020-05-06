搶攻國民旅遊商機，晶華酒店集團雙品牌雙城市出擊，自即日起至7月31日，台北晶華酒店攜手台南晶英酒店，推出「買一送一．台北、台南雙饗假期」，消費者可以6,600元的超值價格一次體驗兩間頂級飯店，一晚入住以五星美饌聞名的台北晶華酒店，享受中庭azie餐廳或是上庭酒廊Gallery價值1,800元的爐烤肋眼牛排大餐，另一晚則可入住人文薈萃的台南晶英酒店，並就近造訪美食小吃景點。

值得一提的是，有別其它飯店集團的雙城遊套裝，「買一送一．台北、台南雙饗假期」專案不須連住，旅客可依照自己的時間，彈性安排入住酒店的日期，5月底前入住，購買高鐵車票更有7折優惠。

晶華酒店集團旗下有多品牌與多據點優勢，故能整合資源以不同城市與酒店品牌，組合出不同的套裝提供旅人多元選擇，以及多樣的旅遊體驗。「買晶華、送晶英」是繼「買台北晶華送礁溪晶泉丰旅」創造三周之內湧進超過千筆訂房的佳績後，全新的雙城雙品牌旅宿優惠套裝。晶華酒店集團此次更將優勢餐飲牛排加入內容，以「吃住雙饗」以廣招徠。

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、但有遠離塵囂感的一時之選。館內擁有多間美食餐廳，匯集成特色獨具的「美食度假勝地」，包括米其林一星餐廳IMPROMPTU、米其林指南推薦的粵式餐廳-晶華軒與ROBINS GRILL炭烤牛排屋、CNN推薦的全台最豐盛早餐柏?麗廳、以及榮獲台北國際牛肉麵節冠軍的牛肉麵等，旅客選購此次推出的「雙饗假期」專案，除了能夠入住豪華客房一晚外，也能大啖中庭azie餐廳或是上庭酒廊Gallry的爐烤肋眼牛排大餐兩客，美饌佐夜晚的現場Live演奏、讓饕客的身心都收穫滿滿。

案內含的另一晚住宿為台南晶英酒店的海東客房，台南晶英是晶華國際酒店集團旗下最具有文化底蘊的人文五星飯店，位於台南市中心區，鄰近小西門商圈，步行即可抵達多個名勝古蹟景點以及知名小吃，您可以盡情體驗府城的悠閒、大啖著名美食，感受一場飲食文化的洗禮。台南晶英酒店也以露天泳池以及水晶廊等設施聞名，台灣第一名模林志玲婚禮後的派對即選擇在此舉辦，池畔美景白天夜晚流逸浪漫氛圍，無論您是全家大小出遊、亦或是情侶渡假都是絕佳選擇。

(工商 )