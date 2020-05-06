高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書貼出小孩高喊「草包下台」的影片，痛心說「操弄純淨的孩子，令人痛心」。基進黨新聞部副主任張博洋查證後指出，該影片是去年1221Wecare高雄大遊行的場景，反批葉匡時拿去年影片來政治操作。葉匡時聞訊後，在今天下午刪除臉書上的影片。

高雄市副市長葉匡時所PO影片顯示，家長帶著小孩在路邊大喊高喊「草包下台」，手上還拿著「騙子」、「不要逼媽媽拿出殺魚絕招」等標語，旁邊不少圍觀民眾聚集，但未見有人阻止，反而跟著起鬨。

對此，葉匡時痛批，「我實在無法想像是什麼樣的仇恨與扭曲的人性，居然可以操弄純淨的孩子，太令人痛心了。」

雖然，有時間上的落差，但「我實在無法想像是什麼樣的仇恨與扭曲的人性，居然可以操弄純淨的孩子，太令人痛心了」，這種感受是不變的，基進黨以去年影片指責是政治操作，真正是嚴於待人，寬以律己的雙重標準。

(中時電子報)