小心簡訊詐騙又來了，釣魚詐騙簡訊千萬不要點。(圖/健保署)

新冠肺炎疫情尚未停歇，口罩實名制3.0透過網路/超商預購已於5月4日進入第7輪購買，請民眾於5月6日前預購及繳費。但衛福部健保署近期發現，這竟成為詐騙集團行騙新手法，廣發「釣魚簡訊」附上連結，讓民眾個資、錢財遭騙。健保署PO出一張圖提醒預購口罩的簡訊，不會附有「連結」! 請民眾務必注意小心詐騙集團，切勿上當。

健保署表示，發現詐騙集團廣發「釣魚簡訊」，剛開始的簡訊為「包裏已派發請您及時查收」、「預計送貨日○月○日，請確認地址」，現在最新的内容是「你所郵寄的包裏已退回（涉嫌違規操作）請盡快確認退貨地址」，並附上釣魚網站連結。一旦點擊，很可能就會被詐騙集團騙取帳號、密碼，開通手機小額付款，造成金錢損失；又或者假冒政府機關降低民眾戒心，再以電話通知健保費欠繳，催繳保費等手法。企圖騙取民眾個資及錢財，以販賣口罩行騙之案例層出不窮。

健保署提醒，健保署或emask系統不會寄送送貨失敗的簡訊，且關於預購口罩的簡訊，不會附有「連結」，民眾如看見簡訊或電子郵件所附連結切勿任意連結或下載。若民眾不慎誤觸釣魚網站，導致手機中毒，可以請信用卡公司停卡，並通知電信公司關閉手機小額支付功能，避免財物損失。

許多網友看了PO文，紛紛留言「我也收到了 ，口罩我一次都沒有去買呢」、「有收到，可是我點進去全白」、「還真的有收到過…幸好直覺反應覺得太詭異直接刪除」、「 藉著疫情來詐騙，可惡」、「我的家人沒有網購口罩也都收到詐騙簡訊」。

(中時電子報)