大樂透頭獎連槓24期，昨晚頭獎9.3億元，由台中的幸運兒一注獨得，但有網友分享，如果買大樂透全餐，以每注50元計算，總投資金額大約要7億，昨晚頭獎9.3億，肯定賺錢，但為何沒人要買？此話一出，讓不少網友忍不住紛紛吐槽。

5日晚間9億元的大樂透頭獎在台中開出，且一注獨得，讓不少人羨慕不已。而一名網友在PTT上就以「為什麼還沒人買大樂透全餐？」為題發文，他詢問，大樂透全餐共需買13,983,816 組彩券，每注50元，這樣算下來，投資金額大概7億元，基本上現在買穩賺，但怎麼沒有人出來說要買全餐呢？

沒想到文章一出，立刻引來大批網友留言吐槽，網友反質疑，「扣稅說不定還倒賠」、「你買了這個要是沒有獨得，直接虧一半」、「扣完稅可能三億多」、「7億可以買2333張台積電，一年股利2333萬元」、「我有七億還要花錢幹這種事」。

(中時電子報)