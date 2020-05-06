中共中央政治局常務委員會5月6日召開會議，中共總書記習近平表示，新冠肺炎疫情還有很大不確定性，疫情防控要從超常規防控向常態化防控轉變，「要鞏固疫情防控成果，決不能前功盡棄」。

據《新華社》報導，習近平指出，黨中央決定向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，督促貫徹落實黨中央關於疫情防控工作各項決策部署，全面加強疫情防控第一線工作指導。在黨中央堅強領導和全國各族人民大力支持下，突出抓好源頭防控、患者救治、物資保障三項重點，下最大氣力控制疫情流行，努力守住全國疫情防控第一道防線，展現了中國力量、中國精神、中國效率，為打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰作出了重要貢獻。

習近平強調，當前境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味著防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。

習近平說，黨中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。要繼續指導做好治癒患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控舉措，外防輸入、內防反彈，要毫不懈怠抓好各項工作，鞏固疫情防控成果，決不能前功盡棄。要協調推動湖北省和武漢市在做好常態化疫情防控工作的同時，加快恢復生產生活正常秩序。

會議要求，及時總結和運用好湖北省和武漢市疫情防控實踐中行之有效的做法，圍繞暴露出的問題補短板、堵漏洞、強弱項，理順醫藥衛生體制，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力，完善公共衛生應急法律法規，健全重大疫情、公共衛生應急管理和救治體系。要堅持預防為主，創新愛國衛生運動的方式方法，推進城鄉環境整治，完善公共衛生設施，大力開展健康知識普及，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。

(中時電子報)