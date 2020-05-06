枋寮一處人工湖6日出現約200隻「埃及聖䴉」，屏東林管處獲報後將進行移除工作。（謝佳潾攝）

枋寮一處人工湖6日出現約200隻「埃及聖䴉」，屏東林管處獲報後將進行移除工作。（謝佳潾攝）

近2年外來種「埃及聖䴉」族群量暴增，嚴重壓縮本土原生鳥類棲息環境，而屏東一帶原本只有東港、林邊、新園等鄉鎮有，不料有民眾6日發現枋寮一處人工湖也聚集約200隻，屏東林管處獲報後將採取移除工作，但坦言難以判斷牠們從何而來。

「枋寮是首次出現大量埃及聖䴉群。」屏東林管處指出，台灣西海岸地區都有發現埃及聖䴉蹤跡，而牠們在屏東的活動覓食範圍是在新園、東港、林邊一帶的河口邊、廢棄魚塭，所以這次枋寮的狀況是首見，但牠們從何處來還有待調查。

育樂課長林湘玲指出，埃及聖䴉是聰明的鳥類，加上對牠們的習性還不甚了解，在沒有研究顯示下，真的無法確定牠們是從西部地區還是海外飛來，而西部6個林管處雖都有進行移除動作，但也很難研判牠們是否因其他地區的移除壓力而飛到枋寮。

她說，埃及聖䴉原本族群不大，但這2年來族群量暴增，嚴重影響本土其他原生鳥類棲息環境，牠們與之競爭棲地、食物，已造成本土鳥類族群削減，所以今年將徹底進行族群控制，意即移除動作，讓牠們沒有野外擴散機會。

她說，經查枋寮發現埃及聖䴉的周邊狀況，幾乎都是私有土地，因此在進行移除前，要先取得私有地地主同意，並確認人員安全，而又因數量太多，所以也要先找附近的巢區，預計在7日勘查現況後，將派2個專隊進行移除動作。

(中時 )