沈榮津今向蘇揆報告酷碰券改版 龔明鑫：會做討論 22:492020/05/06 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龔明鑫證實酷碰改版已到向蘇揆報告階段(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 酷碰券大變身待蘇拍板定案，政務委員龔明鑫今天被問到經濟部長沈榮津是否已向蘇揆報告時表示，今天會做一些討論。 酷碰券改版，傳出要大改名，有可能的新玩法是用1000元現金換1500元酷碰券，儘管經濟部規劃方案多元，但政院強調一切有待蘇揆拍板。 經濟部近期密集與龔明鑫不斷溝通會商，已達向蘇揆報告階段，龔明鑫下午被問到相關問題時說，有關振興階段的酷碰券：，討論還是持續在討論中，只要有確定結果就會儘快報告。 媒體追問沈榮津是否已向蘇揆報告時，龔明鑫說，「今天會做一些討論」。 (中時 ) #酷碰券 #龔明鑫 #酷碰券 #經濟部 #沈榮津 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動基金虧4712億 蘇貞昌：政府會負起支付責任 11:512020/05/02 政治 520後將續任閣揆內閣擬小幅度調整 蘇貞昌這樣說 13:202020/05/02 政治 1968App人潮警示失準挨地方炮轟 蘇貞昌籲：少罵多合作 14:262020/05/02 政治 工商社論》振興經濟不能只靠撒錢 04:102020/05/03 財經要聞 「政府剛剛幫你虧了2萬3992元」 葉元之改圖酸蘇貞昌 13:182020/05/03 政治 酷碰券折扣 政院擬加大 04:102020/05/04 財經要聞 拚場央行方案 經部新推小規模營業人紓困案 04:102020/05/04 金融．稅務 1,000元現金 換1,500元酷碰券 04:102020/05/05 財經要聞 【酷碰券變變變2】落榜業者「告御狀」 蘇貞昌丟給經濟部 08:162020/05/05 政治 【酷碰券變變變3】不甩經長！中小企業處堅持內定4業者 08:172020/05/05 政治 政治熱門新聞 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ - 政治 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 愛情摩天輪還有內幕？李四川曝真相...網聽完怒了！ - 政治 蔡政府紓困為何爆民怨？趙少康怒點名他：罪魁禍首！ - 政治 民進黨政府根本不想加入WHO 董智森揭露真正秘密 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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