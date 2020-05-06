酷碰券大變身待蘇拍板定案，政務委員龔明鑫今天被問到經濟部長沈榮津是否已向蘇揆報告時表示，今天會做一些討論。

酷碰券改版，傳出要大改名，有可能的新玩法是用1000元現金換1500元酷碰券，儘管經濟部規劃方案多元，但政院強調一切有待蘇揆拍板。

經濟部近期密集與龔明鑫不斷溝通會商，已達向蘇揆報告階段，龔明鑫下午被問到相關問題時說，有關振興階段的酷碰券：，討論還是持續在討論中，只要有確定結果就會儘快報告。

媒體追問沈榮津是否已向蘇揆報告時，龔明鑫說，「今天會做一些討論」。

(中時 )