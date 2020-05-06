一場翻天覆地的疫情，讓世界見證台灣一流的衛生醫療實力，也意外地讓冰封已久的台灣生醫股，再次感受到投資人的熱情。現在，投資人高度關注防疫產業，醫材、檢測、疫苗、原料藥股一一抬頭，成為生醫類股新的中流砥柱。最新一期《財訊》特別檢視生技產業十餘年來的發展，全面檢視在疫情衝擊下，如何看待生醫產業的最新投資機會。

具代表性的上櫃生醫指數，從3月19日低檔反彈至4月24日止，漲幅逼近4成，豔冠台股群芳，勝過最受歡迎的電子股。一場疫情，讓台灣的生醫股，反彈的也很到位！

前富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮一語道出重點。「生醫股過去10年的發展，因新藥而起，也因新藥而弱。」

「2012年之前，股市對生醫股的概念，只停留在有獲利的學名藥、原料藥、醫材，許多股票都跟化工業放在同一類，號稱高級化工業，本益比並不高，」廖昌亮解釋，「2012年基亞、智擎等陸續上櫃後，新藥股的創新、高風險高報酬的特質，才真正帶動生醫股的熱度。」

但是2014年與2016年，基亞和浩鼎新藥解盲失敗，兩度重挫市場信心，生醫股趨勢由多轉空。這一段生醫股滄桑史，從上櫃生醫指數看得最明白。今年3月19日，是台股因疫情跌到最恐慌的一日，生醫指數當天居然跌破10年低點，等於是十年一場空！

不過，這波疫情也是生醫股否極泰來的分野，近一個多月拉出一波由疫苗股、原料藥、檢測概念股、防疫醫材帶頭的反彈行情，而新藥股除了最近簽下台灣最大筆新藥授權案的中天與合一，還有旗下新藥具抑制新冠病毒潛力的生華科之外，整體氣勢明顯已居於下風。

盤點3、4月股價創新高的上市櫃生醫股，包括疫苗股高端、原料藥股旭富、防疫醫材股豪展、檢測股瑞基等，悉數都與防疫題材相關，可以說，陷入冰河期的生醫股，反而在2020年走出新拐點，市場領頭羊換人做。

按照目前的發展，由武漢而起的新冠病毒極有可能反覆重來，各國都在做一種準備：「提高後疫情時代的公衛安全自給率」，講白了點，就是日後再有這種阻斷國際交流的病毒肆虐，也因此，從公衛安全角度來看，全球重心放在四個方向，也跟台灣生醫股全新的局面有關。

從全球支持防疫產業的布建來看，這四大領域已經取代新藥股，成為生醫股強勢回歸的要角，投資人更應藉機釐清評價差異，了解新主流的內涵，才能掌握後疫情時代的生醫股新格局！

(中時電子報)