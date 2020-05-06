網飛(Netflix)的新劇「太空部隊」(Space Force)，即將在5月29放上平台，這部由格雷格·丹尼爾斯（Greg Daniels）主編，史提夫卡爾（Steve Carell）主演的新劇，顯然是要以喜劇手法，嘲諷川普總統下令成立的太空部隊。

預告片一開始，由史提夫卡爾飾演的空軍上將馬克奈德(Mark R. Naird)在五角大廈開會，聽到參謀總長談到「總統將成立太空部隊」，不自覺的發出不以為然的哼笑，結果下一秒鐘就指派將出任太空部隊司令，立刻訝異萬分的喊出「什麼?」

《太空部隊》| 正式前導預告 | Netflix

這部喜劇將著重瞄準軍事官僚廢話、專業工程師被要求實現不合理的目標，以及許多太空行業人員，並不喜歡太空軍事化這個主意。

這位對自己的工作有所存疑的總司令，除了要接受高層的任務指派，還要面對國會尖銳的質疑，以及家裡孩子的學校問題等等，想必是相當有趣的一部影集。

(中時電子報)