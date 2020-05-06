想隱密吃火鍋配燒肉的吃貨們有福了！位在台北信義區黃金地段的「胡同裏的寬巷子」，就以日本明治年間百年真跡老件打造出復古的私廚空間，不用千元就吃得到頂級A5和牛，更集結燒肉、鍋物、日料、手工私房菜等12品無菜單料理，而最大亮點是，專屬靜謐的空間一次最多僅能招待10位客人，完美落實當今最該注意的「社交距離」。

首次推出的菜單以燒肉與鍋物作為主軸，混搭日本會席料理的套餐風格，從沙拉、前菜、刺身、烤物、松露芡蒸蛋、醃漬物、鍋物、食事到甜點都有，光是冒著乾冰浮誇登場的「大阪城」就超吸睛！三層的城樓裡集結了墨魚香腸、A5和牛以及帶有適度油花的澳洲和牛臀腰肉等上等肉品，其中肋眼牛排口感軟嫩又多汁，肩胛小排則是入口即化，每位饕客都能享受到超專業店員的桌邊烤製服務。

浮誇的「大阪城」三層肉塔。（圖／楊婕安攝）

彈牙的墨魚香腸、A5和牛以及帶有適度油花的澳洲和牛臀腰肉。（圖／楊婕安攝）

接棒燒物的是媲美花藝般的「花束蔬菜盤」及肉品！只見炭火上的鍋爐宛如小花園般精緻吸睛，新鮮蔬菜與玫瑰花外型的板腱牛，一一加入豬大骨、紅棗等中藥材熬煮而成的豚骨湯內，畫面超誘人～色澤濃郁的湯頭喝起來溫潤柔和，如果是嗜辣的饕客大推加入特製的麻辣醬，享受以麻帶辣的高雅湯頭。

（圖／楊婕安攝）

除了套餐，肉控們也可以單點的燒烤與鍋物菜單！尤其首創將手打花枝滑搭配肉片塑形出如同壽司外觀的「壽司滑」，或是如玫瑰盛開的松阪豬肉等，只見粉紅肉質與白色油花交織，入口後更是超脆嫩保證值得一嚐，光是一上桌就氣勢滿滿，讓人吃鍋也像在欣賞藝術。

（圖／楊婕安攝）

在收尾的甜點部分一樣吃得到用心！會隨機出現焦糖布丁或日式蕨餅串，主廚特製的焦糖布丁不僅奶香濃郁口感細緻，點綴的焦糖片更是主廚在上桌前炙烤而成，吃一口就知道好奢侈！軟嫩蕨餅則搭配以白鳳豆沙添入焙茶或抹茶增加風味的豆沙球，搭配熱茶享用超美味。

（圖／楊婕安攝）

從沙拉、前菜、刺身、烤物、松露芡蒸蛋、醃漬物、鍋物、食事到甜點都有。（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)