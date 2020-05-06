谷歌、三星與思科等31家科技巨擘5日宣布成立「開放基地台無線接取網路政策聯盟」（Open RAN Policy Coalition），呼籲美國政府資助5G技術研發，進而提高硬體基地台競爭並擺脫對於中國大陸業者的依賴。

31家科技大廠周二成立聯盟，目的便在於遊說美國政府挹注RAN研發資金、測試可互通的解決方案，同時提供獎勵措施讓網路供應鏈更加多元化。如此一來便能降低業界進入門檻，幫助「新的創業公司」加入該市場。

這對於規模較小的網路零件供應商或許是件好事，但更可能助益有意將業務拓展至全球各地的大型業者。

該聯盟執行董事里納爾多（Diane Rinaldo）表示：「如同目前新冠肺炎疫情所證明的道理，從安全與性能的觀點來看，下一代網路部署必須提供更高彈性、更多供應商選擇。」

此聯盟成員來自各個領域，涵蓋軟硬體、電信、網路服務與零件供應等。除了思科、富士通、IBM、英特爾、日本電氣、高通與三星外，亞馬遜雲端事業、戴爾、臉書、谷歌、微軟與甲骨文也共襄盛舉，而電信業者AT&T、威瑞森電信（Verizon）同樣參與其中。

(工商 )