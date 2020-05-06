美式連鎖賣場好市多（Costco），除了物超所值、東西大份量且商品眾多外，許多人沒說出來、加入會員的其中原因就是一個字「潮」，加上許多美國進口的商品充滿獨特性，讓好市多進軍台灣以來，會員數不斷增加，說到大賣場始祖，不得不提到荷蘭品牌「萬客隆」（Makro），當時許多霸氣規定，讓去過網友不禁懷念曾經的熱潮。

網友在論壇PTT上發文，問說「去過萬客隆的都幾歲了」？表示萬客隆算是台灣大賣場始祖，還規定12歲以下的小孩不能進入賣場，「當年有萬客隆卡都走路有風，比咖死扣還囂張」，好奇當年去過的現在幾歲了。

貼文勾起許多網友回憶，透露當年除了年齡限制，還有身高規定，且萬客隆還有遊戲室，「被爸媽丟在遊戲室，一丟就1、2個小時」、「被關在遊戲室過」、「我永遠都在外面玩，老爸老媽逛完才出來接我」、「我也記得是120公分，我不能進去，但是顧門口的姐姐每次都陪我玩一個小時」、「為了要進去狂踮腳尖」。

網友透露當初規定12歲以下、以及身高未滿120公分禁止進入，是因為賣場裡隨時有堆高機在作業放置貨物，小朋友進去危險，「萬客隆不是給人逛的，而是給廠商批貨，要收集印花」、「平行輸入就是萬客隆開創的」、「當年法規還不完善，根本像逛倉庫」。

(中時電子報)