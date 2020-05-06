針對日前美國國家安全副顧問博明以中文演講「五四運動」，並藉此對中國大陸喊話，大陸外交部發言人華春瑩強烈回應稱，這位美方官員自認很瞭解中國，但從演講看來他並不瞭解，也對中國抱有強烈偏見。如果五四運動101年後的今天，還有人想在疫情問題上對中國甩鍋、推責，中國人民絕不答應，李文亮醫生的在天之靈也絕不會答應。

在北京的外交部記者會上，媒體提問：美國總統國家安全事務副助理波廷杰(博明)4日在維吉尼亞大學米勒中心發表演講時稱，「五四」精神的繼承人是有公民意識的中國公民。中方對此有何評論？

華春瑩答稱，這位美方官員自認為很瞭解中國，但從這篇演講來看，他並不真正瞭解中國，也不懂什麼是五四精神，因為他對中國抱有強烈偏見。

華春瑩說，「他錯了」！五四運動的性質不是他所謂的「平民主義」運動。五四運動爆發於中華民族危難之際，是一場徹底的反帝反封建的偉大愛國革命運動。五四精神的核心是愛國主義。愛國主義流淌在中華民族血脈當中。當代五四精神真正的繼承人是具有愛國主義精神的中國公民。新的歷史時期，繼承和發揚五四精神就是為建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興而奮鬥，這才是當代中國人真正的公民意識。面對新冠肺炎疫情，中國人民同舟共濟，眾志成城，不畏艱險，自強不息，取得了疫情防控阻擊戰的重大戰略成果，這才是五四精神在當代最生動的體現。

華春瑩接著說，「他忘了」！五四運動的導火索是一戰後巴黎和會上，外國列強之間拿他們在中國領土上的特權私相授受，中國人民絕不接受喪權辱國。101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對中國甩鍋、推責，霸淩中國，14億中國人民絕不答應，我想李文亮醫生的在天之靈也絕不會答應。

華春瑩最後說，我們奉勸美國官員還是好好瞭解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。

(中時電子報)