軍事迷早已聽過傳聞，美國海軍藍天使特技小組(Blue Angels Squadron)即將更換新機，從目前的F/A-18C/D傳統大黃蜂(Hornet)，更換成體型更大、推力更強的F/A-18E/F超級大黃蜂(SuperHornet)。網上已出現藍天使塗裝的F/A-18E戰機。

航空學家(The Aviationist)報導，藍天使更換戰機的計劃在2018年展開，預計在今年就是「傳統大黃蜂」的最後一年，2021年的飛行表演上，就會自到駕駛新飛機的藍天使登場。

藍天使將獲得18架超級大黃蜂，其中包括兩架雙座型的F/A-18F。這批新入手的飛機，是早期低速初始生產（LRIP）的型式，這意味著藍天使雖然將得到新機，卻是海軍用過的、最古老的超級大黃蜂。

這並不奇怪，畢竟與前線戰備相比，飛行表演隊的工作較為次要，因此新銳戰機交給前線部隊，而飛行表演就拿舊款的即可。

美國海軍借給「捍衛戰士2」電影劇組的這架超級大黃蜂，也將在未來成為藍天使小組的其中一架飛機。(圖/美國海軍)

據報導，參與電影「捍衛戰士2：獨行俠」(Top Gun：Maverick)的那一架F/A-18E，也將加入藍天使小組。

要加入藍天使小組的戰機，除了換上標誌性的藍色與黃色塗裝以外，也需要一些改裝，包括拆除機首的M61A2機關砲，以及增加翼梢的煙霧產生器。

在塞西爾·菲爾德海軍航空站(NAS Cecil Field )拍攝到的超級大黃蜂，已換上藍黃塗裝，但是翼梢還沒有煙霧產生器，垂直尾翼也還沒有寫上尾號。

航空學家網站之後表示，照片是一名基地員工拍攝的，違反了基地的拍攝政策，目前不適合公布。(要搜尋其實還是找的到)

(中時電子報)