何庭歡PO文寫道：「歡歡出任務搶先看！呵呵哈嘻！跟著黑貓飛簷走壁！」。(圖/摘自何庭歡FB)

高雄市長韓國瑜過去競選總統時，直播時常跟一隻可愛的柴犬入鏡，選後有粉絲好奇黑柴到哪裡去了？近日，前主播何庭歡就特地與「歐米魯OBERU」一起拍影片。6日晚間，何庭歡又再度預告即將出任務，只見她特地趴跪拍照，胸前一隻黑貓更吸引許多貓奴的目光。

何庭歡先前表示大家一定很想知道歐米魯私下超萌的一面，就與「歐米魯OBERU」選後首次復出的專訪，「歐米魯OBERU」也非常賣萌，就是要力尬何庭歡美腿。

6日晚間，何庭歡又再度預告即將出任務了，只見她PO文寫道：「歡歡出任務搶先看！呵呵哈嘻！跟著黑貓飛簷走壁！」她也親切地趴跪下來，就是要與胸前的黑貓一起賣萌合照，許多網友看了亮點也紛紛回應，「一下狗，一下子貓，下一次是什麼動物？不會是老虎吧！」、「喜歡動物的人，最有愛心！」、「哈，真的攀岩Vlog」、「看來很刺激」、「歡歡每天工作幸苦了，晚上多休息」。

(中時電子報)