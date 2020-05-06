台灣防疫的成功經驗，廣獲世界重視。行政院副院長陳其邁在臉書表示，他想到用想到利用大數據方式來進行追蹤研究，之後，團隊還把台灣模式投稿到國際醫學期刊，今天正式刊出。

陳其邁在臉書提及，向世界分享「台灣模式」，以大數據分析應用在防疫，今年2月5日，鑽石公主號郵輪爆發武漢肺炎群聚感染，因將近2700名乘客曾入境台灣，引發國人高度關注。當天，政院開始了防疫大作戰。

陳其邁說，他邀集疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院的專家們，一同討論如何因應？這些旅客已離開台灣，人都找不到，如何疫調？很傷腦筋。他想到利用大數據方式來進行追蹤研究，請資安處在一天內完成郵輪乘客的電子足跡地圖。接著，我們針對可能接觸郵輪乘客的民眾，發送細胞簡訊，民眾中有出現呼吸道症狀、或是因肺炎住院的案例，進行一個月的追蹤研究（follow-up study）。 . 研究重點包括如何追蹤鑽石公主號乘客足跡？藉由乘客的手機訊號，資安處在一天內整理並製作出近2700名乘客的電子足跡地圖。

其次，針對如何找出可能與乘客接觸過的民眾？團隊透過手機訊號，與基地台等大型數據進行交叉驗證，再藉由手機地理位置定位方式分析，迅速找出有接觸史的627386名民眾。

其三，對如何警示這些接觸者？團隊針對這些民眾發送細胞簡訊，提供自主管理、居家檢疫，以及篩檢管道等相關資訊。

至於如果接觸者出現相關症狀，如何掌握？團隊利用健保資料庫，對可能的接觸者進行健康狀態追蹤。一旦這些接觸者，出現肺炎相關症狀，則進行篩檢。

陳其邁表示，大數據分析、智慧接觸追蹤技術、細胞簡訊警示，結合健保資料庫並加上將武漢肺炎可能病例，進行檢測或隔離，利用這些措施，比傳統的流行病接觸者追蹤方式，更聰明而且有效率。 . 他說，團隊把台灣模式投稿到國際醫學期刊JMIR，今天正式刊出。防疫是團隊作戰，他特別感謝一起完成的疾管署、資安處、健保署、台大公衛學院等專家，以及每一個努力防疫的你／妳。

(中時 )