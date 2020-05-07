世界衛生大會（WHA）5月18日將以視訊形式舉行，針對台灣能否參與？世界衛生組織（WHO）稱無權決定邀請台灣，由會員國決定。對此，國民黨立委鄭麗文直言，現在國際現實不利於台灣，如果是採會員國表決台灣能否參與WHO，那機會非常渺茫。而WHA部分，如果寄希望於WHO秘書長譚德塞的邀請，很明顯台灣跟譚的關係不好，簡單來說就是不可能。

第73屆WHA訂於今年5月18日至19日以視訊形式舉行，WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）數度表示台灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國，WHO秘書處無權決定。

據《中評社》報導，對台灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國？鄭麗文表示，大家都知道聯合國相關機關的遊戲規則 ，台灣只能透過聯合國會員友邦來提案，或是進行表決，但現在國際現實不利於台灣，如果是由聯合國會員表決我們是否能參與WHO，那機會是非常渺茫。

至於外交部寄希望於WHO秘書長譚德塞會邀請我們參加WHA，因台灣跟譚德塞的關係不好，你期待譚德塞幫助台灣參加WHA ，這期待落空機率很高。

(中時電子報)