新型冠狀病毒來自何處？美國頻頻表示將對中國大陸究責，最近法國卻傳出早在去年12月即發生新冠肺炎疫情，令外界大感意外。胸腔重症醫師蘇一峰表示，一名男子在法國發病且無旅遊史，太太則無任何症狀，但查出她在市場工作，曾多次與大陸人有接觸。蘇一峰指出，她被懷疑是冠狀病毒在法國的0號患者，但因無症狀反而造成社區傳播。

根據最新疫情統計，目前法國是世界的第五大疫區，截止5/6總共17萬人感染，造成2萬5千多人死亡，疫情相當慘烈。過去一直認為法國的第一例案例出現在1/24，但最近的研究發現，法國的第一例患者可能早在去年12月就出現！

蘇一峰今在臉書上提到，法國專家將過去保存在冷凍中的呼吸道檢體從新拿出來檢驗，發現早在去年12月就有一名男子在法國發病而且沒有旅遊史。

該男性患者的兩個小孩也有出現呼吸道的症狀，而太太則是無任何症狀，太太本身在市場進行魚販工作、多次與市場中壽司店的中國人接觸。

其妻本身被懷疑是無症狀的感染者，也是冠狀病毒在法國的0號患者，但是因為無症狀反而因此造成社區裡的疫情傳播。

蘇一峰指出，古希臘神話「木馬屠城記」中，希臘聯軍撤退後留下的一隻巨大的木馬，特洛伊人歡天喜地慶祝勝利將木馬迎入城中，想不到木馬中包含許多全副武裝的希臘戰士，將城門打開一舉攻陷特洛伊城。

蘇一峰認為，在現代的病毒戰爭當中，新型冠狀病毒非常狡猾地造成許多無症狀感染者，這些無症狀感染者就像木馬一般，容易被人忽視但是又會造成社區中病毒隱藏的傳播，在你毫無警覺的狀況下造成社區傳播爆發，產生大量重症患者使得醫療崩潰。蘇一峰相信，如何有效的防治無症狀的感染者」將是下一波感染的防治重點。

(中時電子報)