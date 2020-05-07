市場調查機構IC Insights公布今年第一季度10大半導體產業銷售排行，全球晶圓代工龍頭台積電排名第3，主要是受到7奈米製程獲各大客戶青睞，Q1合併營收達103.19 億美元、年增45%。至於台積電第二大客戶華為，旗下海思半導體則是首次進入前10。

數據顯示，今年Q1是由英特爾奪冠，營收達195.08 億美元、年增 23%；三星電子排名第2，營收達147.97 億美元、年增 15%。今年則是有2家廠商進入前10，分別為華為旗下負責IC設計的華為海思半導體，以及繪圖晶片大廠Nvidia。

至於台積電則是唯一一家上榜的晶圓代工廠，Q1銷售額大增45%，主要是受到蘋果、華為海思所銷售的智慧型手機，搭載台積電7奈米製程的行動處理器晶片，華為海思更在對台積電2019年度營收貢獻占比14%，與蘋果加起來的比重達37%。

華為海思今年Q1銷售額，達26.7 億美元、年增 54%，從去年的15名擠進前10。Nvidia今年Q1銷售額，達30.35 億美元、年增 37%，從去年Q1的11名躍升至9 名。至於摔出全球前10的半導體廠商，則是英飛凌以及鎧俠。

(中時電子報)