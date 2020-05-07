北韓最高領導人金正恩神隱3周後，日前終於現身，儘管各國媒體相繼報導他病危、腦死，南韓政府自始至終堅稱金正恩健康無虞。首爾能對自己掌握的情報如此自信，關鍵在於美國對北韓的偵查行動提供了幫助，韓國外交人士認為，值此韓美就防衛費分擔協商陷入膠著之際，美國總統川普可能會藉機強調美軍在朝鮮半島的偵查能力，以要求首爾負擔更多費用。

不論金正恩病危的傳言多麼沸沸揚揚，南韓始終堅稱，北韓並無異常動態。

韓國《東亞日報》報導，韓國與美國一致認為，金正恩神隱、深陷病危傳聞的這段期間，美軍在這場「情報戰」中發揮了實力，協助確認金正恩的動向。

報導指出，金正恩消失的20天內，美軍至少出動了8種偵察機、進行超過50趟飛行任務，以偵測北韓內部動態，光是上月27日，1天內美軍就有5架偵察機飛越朝鮮半島上空。金正恩於1日勞動節現身當天，美軍也出動了4架偵察機。

美軍將部分在緊密偵查行動中獲取的情資分享給南韓，再加上南韓本身掌握的情報，讓首爾能夠肯定地向全世界宣告，北韓內部並無異常動態。一名外交消息人士指出，美軍將多數部署在東北亞的偵查資源集中於朝鮮半島，以確定金正恩的動向。

也正因為美國在朝鮮半島投注了許多心力，韓國外交圈人士認為，現在雙方針對第11份駐韓美軍防衛費分擔特別協定（Special Measures Agreement）的談判陷入膠著，川普可能以「對韓國提供了幫助」為由，要求韓國提高負擔比例。事實上，去年11月雙方進行談判時，美方首席代表德哈特（James DeHart）就曾表示，由於韓國無法自行發展偵查能力，必須依賴美國提供的額外資源，這也是為什麼韓國必須提高駐軍費的負擔比例。

針對美國有可能以此次金正恩神隱事件施壓，一名韓國外交官強調，儘管目前尚不清楚華府會否提出這樣的要求，但是韓國仍維持和先前同樣的立場，基於分攤協定的談判是有原則的，無法接受美國的要求。

(中時電子報)