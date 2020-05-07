新冠肺炎疫情擴散，儘管台灣防疫成效非常不錯，但各大行業尤其是觀光業依舊受到重創，政府也推出一系列紓困方案因應，卻出現各種亂象，連基層公務員自己都搞不懂，民怨四起。就有網友在PTT發問「為何政府防疫做這麼好，紓困卻這麼差」，引發網友熱議。

原PO在PTT八卦版詢問「這次防疫做得不錯應該是共識吧？對比其他國家非常好，結果紓困方案亂成一團，門檻多又複雜，幾乎沒聽到有人稱讚」，他不解詢問「造成這兩方面有這麼大的差異的主因是什麼啊？」

鄉民們紛紛回應：「一個是神，一個是騙神」、「防疫好是因為國人沒蠢到去相信 我ok你先領」、「防疫能順便鼓吹仇中，紓困能幹嘛」、「撒錢很簡單但造成後面財政炸裂就不是簡單的事」、「怕被跟馬比，結果搞的自己都講不清楚」、「因為防疫是人民自覺戴口罩，不甘綠官的事」、「陳時中對蘇貞昌，當然阿中完勝」、「部長能力>>>>院長」、「蘇貞昌只會說」、「防疫是陳時中，紓困是蘇貞昌。高下立判」、「防疫也沒多好，後面海龜跟軍艦搞成那樣」、「防疫是因為仇中，不然政策整天變來變去，一開始還說健康的人不用戴口罩」、「民進黨連大撒幣都不會，可憐喔」。

(中時電子報)