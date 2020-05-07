好市多獨家販賣的希臘優格是許多瘦身人士的最愛 (圖／翻攝自好市多官網)

美式賣場好市多商品多樣化，又不定時跳樓大特價，登台後就廣受歡迎，不少食物、食材更是民眾每去必買目標。就有一名女網友PO文發問「好市多有什麼必買的」，又強調自己減肥中，不知道能買啥，文章一PO引發熱烈討論。

原PO在PTT女性版發問「好市多有什麼必買的嗎」，表示自己在減肥，看到想買的也不能買，她舉例自己以前都會買雞肉凱撒沙拉，現在減肥不敢買，因為太油了，不知道有沒有什麼「肥宅必買商品」。

PO文引起鄉民熱烈討論，不少人推薦西瓜：「現在就是要買西瓜，又大又甜又便宜」、「大家現在都搶西瓜」，也有人推薦好市多獨家的科克蘭牛奶：「當然是牛奶」、「牛奶必買，比其他家好喝多了」、「不買牛奶對不起自己」。其中不少人更推減肥聖品無糖希臘優格：「減肥必買希臘優格」、「希臘優格，濃郁又好吃還零脂」、「希臘優格，怕牛奶的也能吃」、「上面灑點藍莓更讚」。

(中時電子報)