才於昨日提出要解散白宮新冠疫情應對工作組的美國總統川普，才一天的時間就再玩一把政策髮夾彎。川普在推特上表示，白宮新冠疫情應對工作組將會無限期工作，但是新重心會放在安全和重啟經濟上。

川普在推特上發文指出，由副總統彭斯（Mike Pence）領導的白宮新冠病毒疫情工作組（CoronaVirus Task Force）在解決大量高度複雜的資源整合方面做了非常出色的工作，這些資源為將來的其他活動樹立了可以遵循的高標準。呼吸器非常缺乏且狀況不佳，現在已生產出成千上萬台，甚至還有多餘可以用於幫助其他有迫切需要的國家。

川普說，同樣的，經過不懈努力之後，美國的病毒檢試超過所有其他國家的總和，而且測試效果更為出色，口罩和護具、手套、防護服數量也很多。最近與州長電話會議的獲得堅定的結論，因為這些防疫成果，白宮疫情工作組將無限期地繼續運作，未來目標將聚焦在國家安全和重新開放上，人員可能會視情況而有所調整，工作組未來還將高度關注新冠病毒的疫苗和治療問題。

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

美國副總統彭斯5日表示，白宮新冠疫情應對工作組可能很快就會解散。川普在訪問亞利桑那州一家口罩工廠時也說，他正在為應對新冠疫情的「第二階段」做準備，包括解散由福奇(Anthony Fauci)和伯克斯(Deborah Birx)等公共衛生專家組成的白宮新冠疫情應對工作組。川普說：「我們正在尋找一種不同的形式，這種形式是安全並開放的，我們可能會為此設立一個不同的小組。」而今顯然才一天的時間，川普又再度變卦，再演出政策髮夾彎。

(中時電子報)