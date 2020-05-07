羅志祥(小豬)與周揚青9年情斷，遭女方狠撕渣男真面目，形象崩壞，演藝事業毀於一旦。未料週刊昨日曝光最新進度，指原本周揚青還要發動第二波攻勢，卻在深夜接獲羅志祥電話，長達6小時的熱線內容中，不斷道歉認錯，最終令周揚青心軟撤回爆料。不過宅神朱學恒就忍不住吐槽週刊內容，並提出3大疑點。

羅志祥被爆對周揚青採取電話攻勢，長達6小時的熱線內容中，不斷對女方低頭認錯，不過朱學恒就忍不住提出兩大疑點，一是「借問一下，你是睡在周揚青旁邊，還是睡在羅志祥旁邊，你怎麼知道他講了6小時電話？」

第二個疑點，朱學恒質疑前男友打電話來，有多少人會接？如果已經在微博撕成這樣，看到是前男友羅志祥打來誰會接，一接還講6小時？最後一個疑點，羅志祥若真的懺悔認錯，那代表他不僅要斷開愷樂，連經紀公司也要斷掉，這件事是真的嗎？認為整個新聞報導對周揚青人設很傷，受益者只有小豬羅志祥。

(中時電子報)