一名熱心王姓民眾日前開車載著一名離家走失的老婦，來至老梅派出所請求警方協助，經警方親切安置招呼，並順利聯絡上家屬至所將其載回。

據瞭解該名謝姓老婦家目前與丈夫居住於石門區海灣新城，患有輕微失憶症狀，半個小時前獨自外出後，就忘記怎麼回家，一個人在路上見車就攔，幸遇熱心王姓民眾駕車經過，於是就載著她，依著她的指示，沿著台二線從白沙灣往金山方向行駛至核一廠前，仍無法正確指引所居住處所，最後只好將其載回轄區老梅所，請求警方協助。

派出所由警員陳永淯及黃丈瑀受理後，首先安撫老婦情緒，並耐心詢問老婦住居所及家屬聯絡方式，因發覺老婦有輕微失憶症狀，對警方的大部分詢問皆無法正確描述回答，經過一番折騰，終於在警方鍥而不捨的精神追查下，查出丈夫聯絡電話，並順利聯絡上其夫陳民到所。

據老婦丈夫表示，其妻20年前因車禍導致腦部受損，有輕微失憶後遺症，本日其突然趁其在忙碌之際，獨自一人自家中外出，事後家人已於住處附近找了許久仍不見下落，正準備至派出所報案之際，就接到金山警方來電告知其妻人在老梅派出所，得知人員平安無事，心裡的擔憂終於釋放。員警為免類似情形再次發生，造成家屬困擾，特別主動向市政府社會局協助申請愛心手鍊供老婦配掛。

分局長陳永昌表示，應避免讓家中長輩單獨外出，平常應多注意、關心長輩的動向，並可製作緊急聯絡資料及手鍊配戴於長輩身上。民眾若於馬路上遇到類以情形，除撥打110通知警方協助外，請民眾先行將迷失長輩，引導至路旁以策安全。

(中時 )