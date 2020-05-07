據《證券時報》引述Wind資訊數據顯示，截至5月6日，今年以來大陸市場已成立新基金425檔，募集規模合計6295.35億元（人民幣，下同），平均單檔基金成立規模為14.81億元。

其中股票型和混合型基金發行數量分別達到93檔與162檔，這兩類權益基金募集規模分別為1163.94億元、3145.52億元，合計4309.46億元，占新基金募集規模的68.45％。

(旺報 )