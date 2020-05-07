陸新基金吸金超6200億人幣 近7成屬權益產品 04:302020/05/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計到5月6日止，大陸市場今年新成立基金425檔，募集規模達6295.35億元人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》引述Wind資訊數據顯示，截至5月6日，今年以來大陸市場已成立新基金425檔，募集規模合計6295.35億元（人民幣，下同），平均單檔基金成立規模為14.81億元。 其中股票型和混合型基金發行數量分別達到93檔與162檔，這兩類權益基金募集規模分別為1163.94億元、3145.52億元，合計4309.46億元，占新基金募集規模的68.45％。 (旺報 ) #基金 #規模 #募集 #合計 #權益 也許您會感興趣 推薦閱讀 我基金投資人 首季愛股棄債 04:102020/05/03 財經要聞 境外基金規模 6年新低 04:102020/05/03 財經要聞 不怕疫情來亂 台中房市先蹲後跳 04:102020/05/03 財經焦點 迎接母親節 國民黨金門募集「金句」送獎 13:162020/05/03 生活 16檔台股基金 績效紅不讓 04:102020/05/04 投資理財 瑞銀優質精選收益基金 5／4開募 04:102020/05/04 產業特刊 復華奪八大獎 04:102020/05/05 產業特刊 歡慶母親節 桃婦幼隊臉書按讚分享抽知名廚具組 16:352020/05/05 生活 首檔外幣增益保本基金 登場 04:102020/05/06 投資理財 台股基金4月狂飆 績效亮眼 04:102020/05/07 投資理財 兩岸熱門新聞 清朝大內高手有多厲害？最後一位侍衛總管告訴你 - 兩岸 - 旺報 川普再現髮夾彎：白宮疫情工作組將無限期運作 - 兩岸 白宮中國通中文演講對北京喊話 或遭陸強硬反擊 - 兩岸 廈航復兩岸航班 台商盼小三通解禁 - 焦點新聞 - 旺報 10個女人毀不了川普 為何1個就能毀掉拜登？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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