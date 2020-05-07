陸失業保險穩崗返還政策 人社部：已惠及8513萬人 04:302020/05/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸人社部表示，最新統計失業保險穩崗返還金額達423億元人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸新華社報導，6日從大陸人力資源和社會保障部獲悉，目前，全大陸已向320萬戶企業發放失業保險穩崗返還金額達423億元人民幣，惠及員工人數達到8513萬人。同時受益企業戶數也是去年全年的3倍之多，受益企業的平均人數為27人，其中顯示中小微企業受益面大幅擴大。 而所謂的「失業保險穩崗返還」政策，是指大陸官方為穩定就業，明確了對不裁員或少裁員企業返還失業保險費，並且對經營困難且恢復有望的企業加大返還力度，放寬技能提升補貼條件。 (旺報 ) #企業 #失業保險 #大陸 #失業 #保險 也許您會感興趣 推薦閱讀 小資族三高纏身 有保障了 04:102020/05/03 金融．稅務 保險達人－楊芷瑜成功轉型保經 帶領更多保險人圓夢 04:102020/05/03 金融．稅務 供應鏈逃離大陸 知易行難 04:102020/05/04 焦點新聞 WSJ：美4月失業率恐飆至16.1％、創歷史新高 09:222020/05/04 財經 富邦聯手眾安 搶攻港網路保險 04:102020/05/05 全球財經 《國際經濟》自3月中旬起 澳洲近100萬人失業 11:422020/05/05 財經 對陸經濟發展貢獻 台企較韓商大 04:102020/05/06 焦點新聞 如果你的朋友很反中怎麼辦？ 04:102020/05/06 兩岸藝文 國泰產險Can Help 大人確診、小孩停課都有保障 15:072020/05/06 財經 1.7萬人申請失業給付 北市隨到隨辦 04:102020/05/07 地方新聞 兩岸熱門新聞 川普再現髮夾彎：白宮疫情工作組將無限期運作 - 兩岸 清朝大內高手有多厲害？最後一位侍衛總管告訴你 - 兩岸 - 旺報 華春瑩：把疫情推責給中國 李文亮也絕不會答應 - 兩岸 白宮中國通中文演講對北京喊話 或遭陸強硬反擊 - 兩岸 美市長稱去年11月曾染新冠病毒 較首例早2個月 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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