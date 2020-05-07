據大陸新華社報導，6日從大陸人力資源和社會保障部獲悉，目前，全大陸已向320萬戶企業發放失業保險穩崗返還金額達423億元人民幣，惠及員工人數達到8513萬人。同時受益企業戶數也是去年全年的3倍之多，受益企業的平均人數為27人，其中顯示中小微企業受益面大幅擴大。

而所謂的「失業保險穩崗返還」政策，是指大陸官方為穩定就業，明確了對不裁員或少裁員企業返還失業保險費，並且對經營困難且恢復有望的企業加大返還力度，放寬技能提升補貼條件。

(旺報 )