美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）日前才剛剛表示，大量證據顯示，新冠病毒來自大陸武漢的病毒實驗室。言猶在耳，他在今天記者會卻改口，表示美國政府無法確定。

回顧蓬佩奧近期相關發言，4月30日他曾表示，目前還不知道病毒是出自實驗室、活禽市場或其他地方。5月3日他指出，有「大量證據」顯示病毒來自大陸武漢病毒研究所，今天則表示，美國政府無法確定。

有人指他與總統川普政府其他成員，對於病毒確切來源發布的聲明自相矛盾。蓬佩奧今天駁斥，表示「美國還不能肯定，但有大量證據顯示病毒來自該實驗室」，還強調他的論點與政府官員的說法均一致，每個聲明都完全連貫。

蓬佩奧並未解釋，「無法確定」與「大量證據顯示病毒來自實驗室」之間如何一致，他試圖將焦點轉到大陸身上，把數十萬人死於新冠病毒歸咎於大陸，再度要求大陸分享疫情資訊。他並談到武漢醫師艾芬和李文亮示警疫情卻「被消失」，導致世界各國的損失；此外，他還指大陸1月3日下令其國家衛生委員會銷毀病毒樣本，批評大陸掩蓋疫情。

(中時電子報)