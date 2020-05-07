小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】1萬元補助 請領大混戰 民眾、公務員齊嗆 紓困整慘全民

繼口罩之亂後再陷萬元紓困之亂！行政院擴大紓困補助昨上路，但因申請條件複雜、切結查證困難，不少人跑兩三趟沒辦成，引發民怨。台中市太平區賣玉蘭花的阿美姐說，聽到蘇院長宣布沒勞保、賣玉蘭花可領1萬，她昨一早搭公車到區公所排隊，好不容易排30分鐘輪到她，但一下要存摺、一下要進貨單或收據，她怒批：「你買玉蘭花可索取收據嗎」、「要不要開發票」、「紓困紓成這樣，根本是整人！」

【2】精障者犯罪 修法可終身監護

殺警案鄭姓凶手因患思覺失調症，一審獲判無罪，引發外界關注思覺失調者犯罪議題，質疑蔡政府宣示的「社會安全網」出現破口，法務部長蔡清祥6日表示，將研修刑法，未來監護處分時間不限5年，可由檢察官向法院聲請延長，每次延長以3年為限，且不限次數；每年都要做精神鑑定，由法官裁定有無繼續執行必要。修正草案法務部將盡快送行政院審查。

【3】武漢台商 明起可自行返台

新冠肺炎疫情在全球延燒，但中央過去對滯留大陸與歐美的台灣人待遇卻大不同，如今這種差別待遇即將改變。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨拍板，明（8）日起武漢台商將可自行購買機票返台，且最快1個月內解除台商的相關註記。

【4】4月CPI連3黑 創10年最大跌幅

受國際油價暴跌、新冠肺炎疫情蔓延夾殺衝擊，主計總處昨公布4月消費者物價指數（CPI）年減0.97％，這不僅是連續3個月負成長，也創全球金融海嘯（2009年12月）以來最大跌幅，主計總處官員坦言，短期內很難回到正成長。

【5】胡瓜看子弟兵感情摔跤「檢討就會成長」

綜藝天王胡瓜與小禎父女合體主持中天綜合台新節目《地球人請回答》，11日晚間11點將首播。胡瓜旗下子弟兵眾多，但近年接連出事，先是謝忻、阿翔傳不倫戀，連過去有師徒之情的羅志祥也陷入劈腿、多人運動等「腥聞」。胡瓜說：「他們都還年輕，我覺得每個年輕人都是這樣，男人到一個歲數才會成熟，我的人生過程也有不少摔跤，可是回頭看，會拿出來做檢討、警惕自己，因為紅得快，所以人家回過頭講你當時霸氣十足，這都需要檢討。」

(中時電子報)