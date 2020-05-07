臉書Libra協會任命前財政部官員為首任CEO 08:072020/05/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書為打造全球性加密通貨Libra所成立的Libra協會（Libra Association）6日宣布，任命美國前財政部官員李維（Stuart Levey）出任首任執行長。 李維曾任美國財政部次長，近8年來擔任匯豐控股的法務長，他證實今夏會離開匯豐，轉任總部在瑞士日內瓦的Libra協會執行長。 Libra面臨全球質疑聲浪下，延攬金融業有法遵背景的律師出任執行長，反映出該協會致力將此俗稱「臉書幣」的加密通貨發行計畫大加修正，讓各國政府更能接受。 (工商 ) #Libra #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 求臉書按讚「假精緻」年輕人，你被戳中了嗎？ 08:002020/05/03 財經 疫情下工作求穩 臉書、亞馬遜趁勢徵才 04:102020/05/03 全球財經 台東天空白雲蒼狗精采演出 美雲臉書洗版 19:062020/05/03 生活 發文轟微酸性電解次氯酸水 綠委臉書遭灌爆 23:052020/05/03 生活 台東天際美雲照 洗版臉書 04:102020/05/04 地方新聞 弱勢無保工作者白跑公所 罵爆蘇揆臉書 19:192020/05/04 政治 黃國昌臉書留言「垃圾人渣敗類」 綠支持者挨罰8千 14:262020/05/05 政治 愛要抱抱 不要暴暴 警臉書抽獎開心過母親節 13:442020/05/05 社會 臉書酸韓國瑜 台灣基進小編挨告出庭遭民眾嗆聲 15:512020/05/05 政治 歡慶母親節 桃婦幼隊臉書按讚分享抽知名廚具組 16:352020/05/05 生活 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》科技戰再起！陸新規衝擊蘋果、高通等美企 - 財經 陸新規6／1上路 衝擊蘋果、高通 - 財經要聞 - 工商時報 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 領息族慘了！美股2大隱憂 Fed資金趴也難救 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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