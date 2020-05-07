臉書為打造全球性加密通貨Libra所成立的Libra協會（Libra Association）6日宣布，任命美國前財政部官員李維（Stuart Levey）出任首任執行長。

李維曾任美國財政部次長，近8年來擔任匯豐控股的法務長，他證實今夏會離開匯豐，轉任總部在瑞士日內瓦的Libra協會執行長。

Libra面臨全球質疑聲浪下，延攬金融業有法遵背景的律師出任執行長，反映出該協會致力將此俗稱「臉書幣」的加密通貨發行計畫大加修正，讓各國政府更能接受。

(工商 )