前工具機股王上銀（2049）首季雖轉虧，然外資大力看好，歷經營運調整、第二季起展開復甦，多頭陣營集結，包括：瑞信、大和資本、摩根士丹利證券與凱基投顧等聯手調高目標價，野村與花旗環球證券更接力升評「買進」，驅動股價開始反映基本面翻揚行情，推測合理股價上看350元。

多家外資對上銀的財務預期，均透露出滿滿信心，2020年每股純益推估值多介於6～8元之間，先步出2019年泥淖、小幅回溫，然2021年的推測每股純益則高達12～16元左右，獲利較前年度倍增，象徵前工具機股王營運強勢回歸。

花旗環球證券自2017年中降評上銀至「中立」以來，已接近三年不曾對上銀翻多，此次一改保守看法升評「買進」，對資金牽動意義相當大。花旗環球認為，上銀經歷2019年產業下行循環，首季又遭遇新冠肺炎疫情衝擊，單季營運表現不振乃是意料中事，現在應該看重的是，復甦近在眼前、且本季就會發生。

值得留意的是，上銀第一季的單季虧損就是波段營運底部，已成外資圈共識。

隨新冠肺炎疫情逐漸趨穩，上銀於美國與歐洲的產線大致恢復，其經營管理階層指出，歐洲的出貨與訂單量已回復到正常水準的三分之二，力道將延續整個2020年。花旗研判，受惠工業需求回溫，上銀將開始繳出營收逐季增長成績單，另因歐美區域對營運貢獻度提高，加以產能利用率上升、產品組合優化，毛利率亦將持續進步。

(工商 )