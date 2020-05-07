罷韓選舉投票！高市仍缺201投開票所

6月6日罷韓投票，目前還有201個投開票所沒借到，不過四維行政中心旁的國小，借出9間教室，預估當天會湧進9千人投票，現在傳出，520總統就職，韓國瑜將正式回應罷韓團體，再次直球對決蔡英文，但新聞局長鄭照新表示，不回應外界揣測。另外，為化解罷韓危機，傳出前立法院長王金平願意出手擺平本土藍，需要找適當時機登高一呼，子弟兵高雄市農會理事長蕭漢俊說，按照他對王院長的認識，應該會義不容辭幫忙。

下課時間，國小學童跑到走廊上蹦蹦跳跳，1樓上課的教室，6月6日將成為罷韓投開票所。四維國小總務主任房柏成：「因為考慮到選民進出動線的方便，所以有6個里分散在9間教室。」

四維行政中心旁的國小，借出9間教室作為投開票所。（圖／中天新聞畫面）

高雄市四維國小將提供6個里民投票，借出9間教室當投開票所，按照往前投票經驗，1處預估千人投票，預估當天學校將湧進9千人。四維國小總務主任房柏成：「疫情的關係，希望人潮能分流，所以租借9間1樓的教室。」

傳520韓國瑜將直球對決蔡英文，但新聞局長鄭照新表示，不回應外界揣測。（圖／中天新聞畫面）

校園借教室當投開票所，根據高雄市選委會統計，總共需求1823處，目前借到1622處，還缺201處，但現在外傳，520總統就職，韓國瑜將正式對罷韓活動表態，也跟蔡英文再次直球對決。高市府新聞局長鄭照新：「市政優先，防疫第一，所以對於政治上面的揣測，我們沒有必要去回應。」

但也傳出，有國民黨大老願意伸出出援手，支持韓市長繼續當市長，就是前立法院長王金平，之前黨內總統初選落敗，讓本土藍跟韓國瑜陣營結下樑子，這回罷韓投票也傳出，王金平願意幫忙擺平本土藍，只是需要找個適當時機。

高市農會理事長蕭漢俊：「因為我沒有跟他討論到這個問題，但是根據我長時間跟王院長在一起，站在一個政黨角度來講，他應該會義不容辭來幫忙。」

王金平子弟兵蕭漢俊判斷，如果韓國瑜去找王金平幫忙，或許能讓本土藍歸隊，化解霸韓危機，畢竟解鈴還需繫鈴人。

(中時電子報)