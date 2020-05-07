美國國務卿蓬佩奧

第73屆世界衛生大會（WHA）年會全體會議即將於5月18－19日以視訊方式舉行，專注討論新冠肺炎疫情，其餘議程將等今年稍晚再開會持續討論，不過至今世界衛生組織（WHO）仍未邀請台灣參與。

據「美國之音」（VOA）和《華爾街日報》（Wall Street Journal）6日報導，美國正鼎力呼籲各國，支持台灣以觀察員身分參加WHA，還有其他聯合國相關活動。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權邀請台灣參與WHA。

而譚德塞雖不否認，但一聽到台灣參與WHA的問題，就把臉轉向一旁，由法律顧問華頓（Derek Walton）代答說，「中國台灣」是否參加，是由WHO的194個會員國決定，而不是由WHO秘書處作主。不過，他也承認，就像以往WHA開會時，都會討論台灣參與問題一樣，今年WHO也收到了相關提案。

「今天我要呼籲所有的國家，包括那些歐洲國家在內，」蓬佩周三奧說，「支持台灣以觀察員身分，參與WHA和其他聯合國相關活動。」他強調，譚德塞有權邀台灣以觀察員身分出席5月的WHA年會，而前幾任世衛秘書長都這麼做了很多次。

(中時電子報)