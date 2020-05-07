今日清晨至上午新竹以北地區有局部大雨發生的機率，並對台北、新北、基隆、桃園市及新竹5縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨！中央氣象局表示，今(7)日清晨至上午新竹以北地區有局部大雨發生的機率，並對台北、新北、基隆、桃園市及新竹5縣市發布大雨特報。北部民眾說，半夜雷聲隆隆，被突如其來的滂沱大雨吵醒。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨台灣上空有華南移出的殘餘雲系，在海峽北部重新發展，移進北部，5時雷達回波合成圖顯示，較強的回波正在通過新竹以北陸地。並伴隨雷擊(及較大雨勢。

氣象達人彭啟明在臉書上說，昨天下半天開始，北部雲量明顯增多，鋒面掠過台灣北部海面，今天清晨一波來自福建的對流雲系移入，清晨在台灣海峽有閃電對流發展起來，登陸桃竹區域，有強烈降雨，有些地方的十分鐘雨量甚至有10-12毫米，有短暫劇烈雨勢，不過總雨量不多，在桃園的復興鄉，累積的三四十毫米，這在石門水庫的上游區，彌足珍貴。

台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁指出，清晨對流移入，北部及東北部有陣雨出現，且有局部性大雨發生，現降雨已逐漸緩和。今天各地區維持晴到多雲的穩定天氣型態，氣溫高、紫外線強，留意防曬及水分補充。有局部性的短暫陣雨出現，西半部山區易有午後對流，留意天氣變化。

(中時電子報)