新冠肺炎疫情使許多民眾生計面臨困境，政府忙著發放紓困金協助，但卻傳出有民眾陳情，表示甫入帳的紓困補助，因有欠債而遭銀行凍結。金管會對此表示，此舉已違反紓困振興特別條例，呼籲銀行在配合相關單位強制執行前，應先確認是否為紓困款項。

金管會指出，4月21日總統令修正公布的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中，已明定「自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的」。

金管會表示，請銀行在配合司法或行政強制執行程序時，應先確認帳戶內金額是否為帳戶所有人自政府領取的紓困相關補助款項，以免發生違法抵銷或扣押情形。若未注意前揭規定，以致抵銷或扣押到政府紓困款項，請債權銀行積極主動協助處理。

金管會說明，勞動部發給的生活補助金，匯款來源會註記「行政院發」文字，其他機關紓困補助款項，也可從匯款來源為政府單位的方式辨識，請銀行確認帳戶內是否有機關依據本條例發給的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，避免發生違法抵銷或扣押情形。

(時報資訊)