國軍269旅一名黃姓中尉，日前疑似在軍中遭霸凌輕生，現在他的母親也再度出面爆料，說他死前在手掌上畫了一支刀，下面滴3滴血，旁邊還畫了一隻烏龜，寫了一位上兵的名字，似乎是刻意留下遭霸凌輕生的原因和線索，希望檢方能積極追查，還給死去的兒子一個公道。

黃姓中尉媽媽：「我希望…給我真相，給我真理，我不要讓我的兒子死不暝目。」痛哭失聲，眼淚流不停，做母親的她看到兒子含冤輕生，命喪軍中，6日首度出面，爆出兒子的手掌藏了蛛絲馬跡。

黃姓中尉母親淚訴，希望能還給兒子公道。（圖／中天新聞畫面）

黃姓中尉媽媽：「他畫了一支刀，下面滴3滴血，在旁邊畫了一隻小烏龜，這邊寫了上兵某某某，明天要公差的人，我會把他寫在手上嗎？」軍方先前稱，手掌上的名字是支援公差的人員，兩人並不熟識，也分屬不同單位，但黃姓中尉左手卻畫了刀，還有血，烏龜旁還有上兵名字，似乎是刻意留下死亡訊息。

黃姓中尉手上畫刀、血、烏龜，並寫上一位上兵的名字。（圖／中天新聞畫面）

黃姓中尉姊姊：「我弟弟受盡了霸凌，受盡了折磨、責罵，長期工作壓力，這個會是假的嗎？他的煞車竟然被剪斷，也是在軍中，是不是太可惡了，他們想要對我弟弟做什麼。」

拿出對話紀錄，黃姓中尉一直跟家裡拿錢，除了要買軍中不見的裝備，還要付錢維修廠房，就連在軍營內過敏生病，連上長官還不讓他看醫生。黃姓中尉媽媽：「難道要一個中尉排長這樣枉死嗎？我的兒子才30歲。」

黃姓中尉手掌中的刀子、血跡和烏龜，究竟藏了什麼關鍵秘密，又承受了什麼樣的壓力，媽媽只希望真相大白，還給兒子一個公道。

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