警義消撲滅回收廠外的火勢。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉大洲路附近一處資源回收廠，今天（7日）凌晨1時許發生火警，由於回收廠內有許多雜物悶燒，直到上午7時29分才撲滅火勢，所幸這起火警無人員傷亡。

宜蘭縣消防局指出，消防局獲報後派遣三星、廣興、羅東、員山、宜蘭分隊救災人車前往現場，抵達現場後有明顯火煙，因回收廠面積有100坪，且有許多雜物悶燒，讓警義消疲於奔命，凌晨4時30分控制火勢，7時29分撲滅，並清除殘火中。

(中時 )