宜蘭三星鄉資源回收廠大火 無人員傷亡 08:002020/05/07 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣三星鄉一處資源回收廠發生火警，所幸無人員傷亡。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警義消撲滅回收廠外的火勢。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） 宜蘭縣三星鄉大洲路附近一處資源回收廠，今天（7日）凌晨1時許發生火警，由於回收廠內有許多雜物悶燒，直到上午7時29分才撲滅火勢，所幸這起火警無人員傷亡。 宜蘭縣消防局指出，消防局獲報後派遣三星、廣興、羅東、員山、宜蘭分隊救災人車前往現場，抵達現場後有明顯火煙，因回收廠面積有100坪，且有許多雜物悶燒，讓警義消疲於奔命，凌晨4時30分控制火勢，7時29分撲滅，並清除殘火中。 (中時 ) #回收廠 #雜物 #火警 #宜蘭縣 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 辛龍凌晨18字悲憶愛妻劉真 吐露真實心情 03:492020/05/04 娛樂 桃園龜山透天厝凌晨惡火 夫死妻重傷 07:492020/05/04 社會 延長線插孔積髒汙 短路引火災屋主被訴 11:402020/05/04 社會 比錢櫃嚴重！台北地下街消防安檢不合格 立委飆國罵：X！ 12:062020/05/04 政治 柯文哲赴議會專案報告 錢櫃火警週四懲處名單出爐 13:052020/05/04 政治 感謝藥師付出 宜蘭市贈石敢當公仔 14:162020/05/04 生活 老舊房屋問題多 若傳火警恐成大災難 19:282020/05/04 生活 松山國宅凌晨火警 1員警及民眾受傷送醫 08:152020/05/05 社會 民生社區國宅凌晨火警住戶驚逃 1員警遭砸傷送醫 10:312020/05/05 社會 名醫賴文德住家5死火警 家屬重回傷心地招魂 16:312020/05/05 社會 社會熱門新聞 大賣場始祖是它！網曝當年神秘規定 - 社會 豪放人妻想吸「粉紅哥」 讚小王「香香粗粗硬硬」 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 人夫吞藥丸激戰小三暴斃 正宮安慰她別難過 - 社會 與女友床上運動 房東一句話好羞愧 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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