彰化1名17歲少年為了幫補家計，去年決定北上和詹男一同做鐵工，但詹男性情多變，得知少年想離職後決定將他囚禁，期間更拿空氣槍、電擊棒瘋狂虐待，還餵少年吃狗大便。如今詹男的身分曝光，原來他也是1名慈祥的父親，女兒剛滿1歲時也曾在臉書發文：「爸爸很愛妳的。」

據了解，這名少年來自單親家庭，父親過世後與越南籍媽媽相依為命，去年10月為了幫補家計北上到桃園打工，但卻遭雇主惡性對待，少年表示，他跟21歲林男被綁在椅子上虐待，他們拿空氣長槍裝BB彈掃射，還會拿通電的電線電擊他們，偶而搭配球棒毆打，沒有飯吃還被這樣虐待，所以連逃跑的力氣都沒有。

（圖／當事人提供）

少年媽媽得知消息後痛心表示，以為自己的兒子是因為忙碌無法回家吃年夜飯，後來才知道真正原因，讓她相當痛心。

案件曝光後，詹男開始逃匿，檢方獲報後，指揮彰化縣北斗分局隨即成立專案小組偵辦，4日對被告等人住處搜索，扣得球棒、空氣長槍及電擊器等證物，同時拘提包含詹男等3名犯嫌到案。

（圖／翻攝自臉書）

如今詹男的身分也曝光，可見其夫妻倆相當恩愛，時不時在臉書上曬合照，1年前女兒剛滿1歲時，詹男還在臉書發文：「女兒恭喜你長大一歲了！爸爸替你很高興！雖然有時爸爸忙工作或是忙著跟朋友坐！沒有陪伴到你，但爸爸很愛妳的，爸爸會更努力讓你和媽媽有更好的生活。」

詹男1年前給女兒承諾，稱要給她更好的生活，原以為是個慈父，但如今卻因為虐人女子遭到拘捕，當初向女兒許出的諾言，現在似乎也無法達成了。

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(中時電子報)