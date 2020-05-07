台塑四寶針對第二季釋出展望，台塑(1301)、南亞(1303)預計第二季營收將與第一季持平，台化(1326)則維持略低於第一季的保守預估，至於和原油價格關係最為密切的台塑化(6505)則認為，原油價格持續疲軟，預估短線油價還端看解封後的疫情發展、經濟回溫速度而定。

台塑表示，5月除防疫物資用原料供不應求、價格維持高檔外，受疫情及近期原油價格大跌影響，整體而言銷售量、價仍比4月下滑，故預估5月營業額比4月衰退，不過，隨著部分國家陸續解封，預期6月需求緩步回升，營業額會比5月增加，因此，台塑修正先前看法，將原預估第二季營業額比第一季衰退，上修為和第一季持平。

南亞表示，第一季各國經濟表現普遍不理想，目前已積極思考有限度解封，加上塑膠加工、瓶用聚酯粒等進入傳統旺季，需求相對較高，有利於營收增加；電子材料方面，受各地汽車製造工廠停工影響，車載產品需求下滑，外銷市場疲弱，惟大陸地區加速推動新基礎建設，網通、伺服器及5G相關產品需求暢旺，加上全球市場宅經濟的效應，使得筆記型電腦逆勢成長，因此，電子產品營收可望力求持平；化工產品上，原油價格持續弱勢波動，影響原料行情低檔震盪，客戶備庫意願不高，僅依實際需求提貨，化工產品營收減少。南亞認為，整體而言，環境依然不利，但台灣及大陸地區疫情緩和，加上5G等新基礎建設及居家宅經濟等正面效應，營收持平；美國地區則因下游客戶陸續復工，營收相對增加，預估第二季合併營收與第一季相當，惟目前全球許多地區尚處確診高峰期，各國仍關閉交通及產業停工，終端市場需求停滯，所以第二季市場成長動能主要依賴大陸內需市場回升程度，及視各國放寬管制措施的進度而定。

台化表示，疫情及油價崩跌使得石化產品隨油價下滑，前四個月油價跌掉七成，石化中間產品跌幅三至五成，下游塑膠則約二成左右，造成台化第一季銷售量萎縮，到了4月銷售量能萎縮蔓延至下游產品如福懋及越南台灣興業，石化中間產品趨於緩和，另外，大陸在疫情緩和後，積極推動內需、鼓勵復工生產，將使寧波的銷售有所改善，間接對台灣也有助益，台化5月麥寮廠區安排ARO-3廠、SM-1/2廠及PTA廠年度歲修，加上下游福懋銷售量大幅下修，台化合併營收預估再下滑，主要是銷售量減少，至於第二季合併營收如前預估仍然比第一季降低，不過主要是售價下修所致，而銷售量會持平或略增，寧波廠及台灣塑膠產品銷售量增加，會彌補麥寮三個廠定檢損失及福懋、越南興業的銷售萎縮。

台塑化表示，近期油價持續疲軟，新加坡柴油價差因歐美航燃需求疲弱使煉廠持續減產，不僅如此，疫情也使東南亞進口國需求低迷，新加坡柴油庫存保持5年同期新高，拖累新加坡柴油價差下跌，惟5月各國煉廠持續減產，使柴油價差下檔尚有支撐，另外，由於馬來西亞及印尼持續執行封城措施，導致東南亞伊斯蘭教齋戒月汽油需求大幅減少，亞洲汽油庫存維持高水位，使新加坡汽油價差持續弱勢，近期石化價格因下游回補庫存而止跌反彈，原料價格仍相對低，因此，輕裂廠仍可獲利，但後續需求是否能夠維持仍視經濟活動恢復速度而定，台塑化5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至44萬桶/日，輕油裂解廠維持與4月相同的97%運轉率。

(時報資訊)