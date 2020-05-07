政府擴大急難紓困補助對象，6日起受理申請無保工作者加碼紓困1萬元。行政院政委龔明鑫表示，申請至6月底才截止、且無名額限制，民眾申請時務必攜帶身分證，其餘證明文件可簽具切結書、由政府代為查詢，但備妥文件可加速審核、更快領到補助。

龔明鑫6日與勞動部次長林明裕、衛福部次長蘇麗瓊，召開行政院紓困振興方案「身心障礙者勞工協助措施」記者會，強調政府紓困重點是「穩住就業」與「協助弱勢」，希望儘快協助真正需要的民眾，讓大家能維持生活並度過難關。

針對協助弱勢部分，龔明鑫表示，已擴大急難紓困補助對象並放寬標準，若民眾無法提供證明或文件時，簽署切結書證實資料屬實、並同意主管機關查調相關資料後即可受理認定，申請在6月底截止，沒有名額限制，民眾不用急在一時申請。

龔明鑫指出，申請者前往申請時，務必攜帶身分證，其他需要如存摺、工作影響證明等文件，若無法出示可簽具切結書替代，而具保身分及是否領取其他政府紓困補助證明等，則由政府幫忙查詢。

龔明鑫表示，政府會進行必要審查，藉由財政部協助勾稽存款和收入、藉由衛福部弱e資訊系統及衛福部與勞動部等其他相關機關資料勾稽，透過先收件、後審核，加速整體行政流程。若文件均備齊，核發紓困金的速度會較快，若須政府協助查詢，可能要5～7日。

辦理紓困貸款方面，龔明鑫指出，截至5日已核准1,497億元、申請受理2,259億元，達成「防疫千億保貸款方案」目標，但只要有需求都會持續辦理。其中「勞工紓困貸款」受理件數成長非常快，開辦至今已受理申請170,546戶，平均每天受理約5萬戶，核准19,277戶。

此外，龔明鑫指出，民眾因疫情關係減少外出消費，庇護工廠商品銷售量因此下降，造成許多身心障礙勞工的生計受影響。政府將協助受疫情影響生計的身心障礙勞工，共同分擔弱勢家庭的生活壓力。

(時報資訊)